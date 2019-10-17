Son Dakika Haberleri: Red Bull Chess Masters geri dönüyor
Son Dakika Spor Red Bull Chess Masters geri dönüyor

Red Bull Chess Masters geri dönüyor

1 saat önce

Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters'da, bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Red Bull Chess Masters geri dönüyor, System.String[]

Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters'da, bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.


Teknoloji ve heyecanın bir arada olacağı bu turnuvada bölge elemeleri çevrimiçi olarak yapılacak. Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları Red Bull Chess Masters'da bölge elemelerinin ardından final ise 24 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.


Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Red Bull Chess Masters'da 7 bölgedeki elemeler çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. İstanbul'daki finalde ise 7 bölgeden 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Red Bull, İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz
Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Chess Masters geri dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]