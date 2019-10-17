Red Bull Chess Masters geri dönüyor

Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters'da, bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.



Teknoloji ve heyecanın bir arada olacağı bu turnuvada bölge elemeleri çevrimiçi olarak yapılacak. Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları Red Bull Chess Masters'da bölge elemelerinin ardından final ise 24 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.



Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Red Bull Chess Masters'da 7 bölgedeki elemeler çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. İstanbul'daki finalde ise 7 bölgeden 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.





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