Son Dakika Haberleri: "Red Bull Chess Masters"ın şampiyonu Marmara Bölgesi oldu
Son Dakika Spor 'Red Bull Chess Masters'ın şampiyonu Marmara Bölgesi oldu - Son Dakika Spor

"Red Bull Chess Masters"ın şampiyonu Marmara Bölgesi oldu

7 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği "Red Bull Chess Masters"da Marmara Bölgesi Takımı şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği "Red Bull Chess Masters"da Marmara Bölgesi Takımı şampiyon oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, turnuvanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te yapıldığı belirtildi.

Eren Ataberk, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nda oluşan Marmara Bölgesi Takımı'nın, altın puan maçında Ege Bölgesi Takımı'nı yenerek şampiyonluğa ulaştığı ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, bölgelerinin en iyi satranç oyuncularını bir araya getirdiklerini anlatarak, "Red Bull Chess Masters, ikinci senesinde de çok ses getirdi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen oyuncular çok güzel görüntüler ve büyük bir rekabet ortaya koydu. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik. Red Bull ile iş birliğimizi devam ettireceğiz ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Bölgesi, Red Bull, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek
Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Red Bull Chess Masters"ın şampiyonu Marmara Bölgesi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]