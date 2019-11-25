"Red Bull Chess Masters"ın şampiyonu Marmara Bölgesi oldu

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği "Red Bull Chess Masters"da Marmara Bölgesi Takımı şampiyon oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, turnuvanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te yapıldığı belirtildi.

Eren Ataberk, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nda oluşan Marmara Bölgesi Takımı'nın, altın puan maçında Ege Bölgesi Takımı'nı yenerek şampiyonluğa ulaştığı ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, bölgelerinin en iyi satranç oyuncularını bir araya getirdiklerini anlatarak, "Red Bull Chess Masters, ikinci senesinde de çok ses getirdi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen oyuncular çok güzel görüntüler ve büyük bir rekabet ortaya koydu. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik. Red Bull ile iş birliğimizi devam ettireceğiz ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.