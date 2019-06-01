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Red Bull Cliff Diving heyecanı İtalya'ya taşınıyor

35 dakika önce

Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de heyecan devam ediyor.

Red Bull Cliff Diving heyecanı İtalya'ya taşınıyor, System.String[]
Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de heyecan devam ediyor. Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun üçüncü ayağında bu kez İtalya'nın en güzel kasabalarından Polignano a Mare'de mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonları Gary Hunt ile Rhiannan Iffland, İtalya'da birincilik hedefliyor.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adreslerinden Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez İtalya'da Adriyatik kıyısının güzel manzaralı, minik kasabası Polignano a Mare'ye konuk olacak.

2018'de erkeklerde Hunt, kadınlarda ise Iffland gülmüştü

Yarış öncesinde gözler, 2018 sezonunun şampiyonu Garry Hunt'ın yanı sıra usta isimler Steven LoBue, Constantin Popovici ve Meksikalı Jonathan Paredes'te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak yarışta, erkekler 27 metreden, kadınlar da 21 metreden atlayacak.

İtalya'da geçtiğimiz sene şampiyonu belirleyen yarışta erkekler kategorisinde Garry Hunt birinciliği almıştı. Rhiannan Iffland ise kadınlarda ilk sırada yer almıştı.

Üçüncü yarış öncesinde genel klasmanda ilk sırada Britanyalı Garry Hunt yer alıyor. Başarılı sporcuyu Romanya'dan Constantin Popovici ve Meksika'dan Jonathan Parades takip ediyor. Kadınlarda ise tablonun en üstünde Rhiannan Iffland bulunuyor, Yana Nestsiarava ikinci, Lysanne Richard ise üçüncü sırada. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
İtalya, Red Bull, Spor
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