Son Dakika Haberleri: Red Bull Cliff Diving İtalya'ya taşınıyor
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Red Bull Cliff Diving İtalya'ya taşınıyor

5 dakika önce

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de yarış heyecanı İtalya'da devam ediyor.

Red Bull Cliff Diving İtalya'ya taşınıyor, System.String[]
Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de yarış heyecanı İtalya'da devam ediyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez İtalya'da Adriyatik kıyısının minik kasabası Polignano a Mare'ye konuk olacak.
Yarış öncesinde gözler, 2018 sezonunun şampiyonu Garry Hunt'ın yanı sıra usta isimler Steven LoBue, Constantin Popovici ve Meksikalı Jonathan Paredes'te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak yarışta, erkekler 27 metreden, kadınlar da 21 metreden atlayacak.
İtalya'da geçen sene şampiyonu belirleyen yarışta erkekler kategorisinde Garry Hunt birinciliği almıştı. Rhiannan Iffland ise kadınlarda ilk sırada yer almıştı.
Üçüncü yarış öncesinde genel klasmanda ilk sırada Britanyalı Garry Hunt yer alıyor. Başarılı sporcuyu Romanya'dan Constantin Popovici ve Meksika'dan Jonathan Parades takip ediyor. Kadınlarda ise tablonun en üstünde Rhiannan Iffland bulunuyor, Yana Nestsiarava ikinci, Lysanne Richard ise üçüncü sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:05 Kaynak: AA
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