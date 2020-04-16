Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1... - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1... - Son Dakika Spor

Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1...

6 saat önce

Spor Arena / Efkan BucakFormula 1'de hafta sonu sanal ortamda yapılacak olan Çin Grand Prix'sinin sürpriz bir konuğu var...Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Red Bull takımı adına yarışacak.

Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1..., System.String[]

Spor Arena/ Efkan Bucak


Formula 1'de hafta sonu sanal ortamda yapılacak olan Çin Grand Prix'sinin sürpriz bir konuğu var...


Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Red Bull takımı adına yarışacak.


Red Bull adına önceki iki yarışta olimpiyat şampiyonu bisikletçi Chris Hoy ve İngiliz kriketçi Ben Stokes yarışırken, iki ismin de sonlarda yer almasına üzerine takım, e-sporda oldukça iddialı olan Belçikalı dev kaleciyle anlaştı.


Courtois'nın rakipleri arasında Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi ve Charles Leclerc gibi gerçek F1 pilotları da yer alıyor.


Ferrari pilotu Leclerc, son yapılan sanal Vietnam Grand Prix'sinden galip ayrılmıştı.



Real Madrid, Red Bull, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:03 

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