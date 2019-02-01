Red Bull Crashed Ice'ta Sıradaki Durak Finlandiya

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice'ta heyecan devam ediyor.

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice'ta heyecan devam ediyor. Ice Cross Downhill Dünya Şampiyonası'nda Red Bull Crashed Ice'ın ikinci ayağı 2 Şubat'ta Finlandiya'nın Jyvskyl Şehri'nde gerçekleşecek.



Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 600 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice ikinci ayağıyla geri dönüyor. Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisi, bu hafta sonu Finlandiya'da gerçekleşecek. Görkemli doğasıyla dikkat çeken Jyvskyl'da doğal buz pistinde yaşanacak heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. Yarış Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.



Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde ABD'li Cameron Naasz bin 250 puanla lider konumda bulunuyor. Onu yıldız kardeşler Kanadalı Kyle Croxall ve Scott Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere bin 650 puanla lider konumda bulunuyor. Onu geçtiğimiz sezonun şampiyonu bin 250 puanlı Amanda Trunzo ve bin 225 puanlı Kanadalı sporcu Tamara Kajah takip ediyor.



19'uncu sezonunu yaşayan Red Bull Crashed Ice, Japonya'da başlamıştı. Bu hafta sonu Finlandiya'da gerçekleştirilecek etkinlikten sonra 8-9 Şubat tarihlerinde ABD'nin Boston Şehri'ne konuk olacak.



Red Bull Crashed Ice nedir?



Red Bull Crashed Ice'ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için her şey serbest. - İSTANBUL

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