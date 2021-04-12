Red Bull'dan "Şehre İzini Bırak" projesi

Red Bull, aktif yaşamı destekleyen yeni projesi "Şehre İzini Bırak"ı duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle, Red Bull hem aktif yaşayanları hem de antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları harekete geçirecek.

Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor. Kat ettikleri rotayı siteye yükledikçe "RedBull.com/sehreizinibirak" sitesindeki haritaya anlık olarak rotalar yansıyor.

7 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan projeye dileyen herkes "RedBull.com/sehreizinibirak" adresini ziyaret ederek dahil olabilecek. Projeye katılım adımları ise oldukça kolay. Katılımcıların koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek gittiği rotanın ekran görüntüsünü formu doldururken siteye yüklemesi yeterli. Her hafta bisiklet, koşu ve yürüyüş olmak üzere 3 farklı kategoriden en fazla iz bırakan katılımcılar Red Bull Shop'tan farklı ödüller kazanıyor. Bu rotalar sayesinde sitedeki haritadaki izler gün geçtikçe artarken ödülleri kazanmak için de kıyasıya rekabet devam ediyor.