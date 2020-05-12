Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli - Son Dakika Spor

Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli

6 saat önce

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi.

Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli, System.String[]
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi. Sofuoğlu'nun yaşadığı zorluklardan şampiyonluklara uzanan yolculuğunu anlatan, Red Bull Media House prodüksiyonu 'Köklere Dönüş' belgeseli, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV'de yayınlanacak.

Türkiye'nin ilk motor sporları dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun hayatı belgesel oldu. Efsane eski Red Bull sporcusu Sofuoğlu'nun yaşadığı tüm zorlukları, mücadelesini ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran Köklere Dönüş isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV'de yayınlanacak.

Red Bull Media House yapımı 26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu'nun 'Hayatım' dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

Kariyerinde ilk kez 2007 yılında, bitirebildiği tüm yarışlarda podyuma çıkarak Dünya Supersport Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan eski Red Bull sporcusu Sofuoğlu, 2010 yılında bu başarısını tekrarlamayı başarmıştı. Kariyerinin 3. Dünya şampiyonluğuna 2012 senesinde ulaşan Kenan Sofuoğlu, 2015 ve 2016 yıllarında da birinciliği kimseye bırakmamıştı.

2018 yıllında emeklilik kararı alan Sofuoğlu, Türk motosikleti için çalışmaya devam etti. Kenan Sofuoğlu, halen Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yeni şampiyonlar yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu isimlerin başında da Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü geliyor. Red Bull'un desteğiyle 2015 yılında Avrupa Superstock Şampiyonası 600 şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun yönlendirmesiyle Dünya Superbike Şampiyonası'na geçmiş ve 2019'da da Fransa'da üst üste iki yarış kazanarak yılın en iyi bağımsız sürücüsü seçilmişti. Toprak, sadece ilk etabı yapılabilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon bir birincilik bir de ikincilik elde etmişti.

2018'de Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Can Öncü ise 2018'de de Valencia'da yarış kazanarak Moto GP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını almıştı. Can Öncü Red Bull'un desteği ve Kenan Sofuoğlu'nun yardımlarıyla Turkish Puccetti Racing Team bünyesinde Dünya Supersport Şampiyonası'na yarışmaya başladı. 2017'de Asya Yetenek Kupası'nda şampiyon olan Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla Moto3'te şampiyonluk mücadelesi verecek.


- İstanbul
Kenan Sofuoğlu, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:15 Kaynak: DHA

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