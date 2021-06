Red Bull Dance Your Style'ın ilk finalistleri belli oldu - Son Dakika

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'ın ilk finalistleri belli oldu. Yarışma öncesi özel bir performans sergileyen Gülay Tezcan, Eylül Kaplan, Rıdvan Bayar ve Bayram Biser Mutlu'nun 'Wild Card' hakkı elde ettiği ve 'Elevator Moves' videosuyla bir araya geldiği belirtildi.

Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla tamamlandı. İzmir, Ankara ve İstanbul'da haziran ayı içerisinde gerçekleşecek elemelerin ardından jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele verecek. Türkiye'nin 'en iyisi' seyircilerin oylarıyla belirlenecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

ELEVATOR MOVES YAYINDA

Biser, Gülay, Rıdvan ve Eylül'ün yarışma öncesinde performanslarını sergilediği Elevator Moves Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Ayrıca Gülay, Eylül, Rıdvan ve Biser 'Wild Card' ile yarışmanın ilk finalistleri oldu.

Başvuruları tamamlanan yarışmaya dair detaylı bilgiye ise RedBullDanceYourStyle.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Yarışmada, Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar finale kalmak için davet edildikleri en yakın eleme noktası olan stüdyoda performans gösterecek.