Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon - Son Dakika

Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon

18.11.2020 10:03
Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon, System.String[]

Sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'in elemeleri devam ederken, daha önce aynı yarışmada ter döken dansçı Can Tohma ve Aydan Uysal, yarışmacılarla hikayelerini paylaştı.

Sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'in elemeleri devam ederken, daha önce aynı yarışmada ter döken dansçı Can Tohma ve Aydan Uysal, yarışmacılarla hikayelerini paylaştı.

Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, bu zamana kadar Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkede gerçekleşmişti. Online platforma taşındığı sırada dünya çapında eş zamanlı olarak gerçekleşen yarışma kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmanın jüri kadrosunda Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD'li dansçı Leon "Kida The Great" Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. 15 Kasım'da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçılar Can Tohma ve Aydan Uysal kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı.

'YARIŞMA, GÖSTERİ, KATILIMCILAR ÇOK ETKİLEYİCİYDİ'

Yarışmanın tecrübeli jürisinin elemesinden geçmekte olan yarışmacılara ilham olması adına aynı yarışmanın sahnesinden geçen iki başarılı isim kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı.

Geçen yıl yarışmanın Türkiye ayağında birinci olarak Türkiye'yi Fransa'da gerçekleşen dünya finalinde temsil etme hakkı kazanan Aydan Uysal, bu atmosferi şu sözlerle aktardı:

" Paris'teki atmosfer inanılmazdı. Dünyanın her yerinden dansçılar vardı. Birçoğunu videolardan ve takip ettiğim organizasyonlardan zaten biliyordum ama onlarla aynı ortamda bulunmak çok mutlu etti. Yarışmanın yapıldığı yer, gösteriler, sahne, ışıklar gerçekten çok etkileyiciydi. Sadece dansçılar değil, dans etmeyen dansa ilgisi olan insanlar da yarışmaya büyük ilgi gösterdi ve final günü her yer doluydu."

Ayrıca kendisinin fotoğrafının afişlerde kullanıldığına da dikkati çeken Aydan, "Benim için özel ve heyecan veren bir konu daha vardı. Tüm görsellerde ve posterlerde benim bir önceki sene yarışma esnasında çekilen bir fotoğrafım kullanıldı. Yani her yerde posterlerde tanıtımlarda ben vardım. Bu durum beni çok gururlandırdı ama aynı zamanda üzerimde biraz baskı hissetmeme sebep olmuştu" dedi.

'KARİYERİM ADINA ÖNEMLİ BİR DENEYİM VE HEYECAN YAŞADIM'

Yarışmada  2018 yılında birinci olarak Türkiye'yi dünya finalinde temsil etme şansı yakalayan Can Tohma ise, yarışmanın kariyerine etkilerinden söz etti:

"Bu birincilik kariyerim için iyi bir sonuçtu, kendimi öyle bir platformda sınamak önemli bir deneyim ve heyecandı. Hip Hop kültüründen gelen bir dansçı olarak seyircinin oylamalarıyla birinci olmak bizim geleneksel battle yani kapışma kültürümüzün tam karşılığı oldu. Bunun yanı sıra sizi tanımayan insanların ortamın büyüsüne kapılıp benimle bağ kurması, rol model alması da kariyerim için kalıcı bir iz bıraktı diyebilirim."

Eleme süreci devam eden Red Bull Dance Your Style'a dair bilgilere internet adresi ve TikTok hesabından ulaşılabileceği bildirildi.


Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon
Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon
Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon

Red Bull, Hip Hop, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Genç yarışmacılara dansçılardan motivasyon - Son Dakika Ekonomi


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