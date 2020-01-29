Red Bull Flick sahnesi GİST'te açılıyor

GİST'te yer alacak Red Bull Gaming Ground, oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunacak. Bu sene ikincisi düzenlenecek Türkiye'nin en büyük CS: GO turnuvası olan Red Bull Flick'in elemeleri de GİST'te Red Bull Gaming Ground çatısı altında start alacak.



Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye'de de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde zirve yapacak. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul, bu sene 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



'Red Bull Gaming Ground' çatısı altında Türkiye'nin en büyük CS: GO turnuvası olan Red Bull Flick de ikinci şampiyonunu bulmak için yoluna GİST'te başlayacak. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise Gaming İstabul'da gerçekleştirilecek elemeler, çevrimdışı şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek.



Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 32 takım, son 8'e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Red Bull Flick'in şampiyonu ise 8 takımın karşı karşıya geleceği, mart ayında gerçekleştirilecek Red Bull Flick Türkiye Finali'nde belli olacak.



Ünlü isimler de CS: GO oynayacak



Dört gün boyunca konuk ettiği yayıncılarla fark yaratacak 'Red Bull Gaming Ground', oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. 30 Ocak'ta Alperen "Alptv" Dürük takipçileriyle CS: GO'da mücadele edecek. 31 Ocak'ta sahne Berk "Rip" Tepe'nin olacak. Cumartesi günü oyunseverler Cantuğ "Unlost" Özsoy ve Evrim "Shinka" Aydoğan'la mücadele etme şansı yakalayacak. Pazar günü ise Necati "zeoNN" Akçay takipçileriyle birlikte CS: GO oynayacak.