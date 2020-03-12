Red Bull Flick'te elemeler devam ediyor

Türkiye'nin en büyük CS: GO kapışması olan Red Bull Flick, şampiyonunu bulmak için yola çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak. Play-off turu sonunda finale kalan 4 takım, 29 Mart Pazar günü Sahne 42 İninal Espor Arena'da Red Bull Flick'in şampiyonu olmak için yarışacak.

CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te ikinci hafta elemeleri tamamlandı. 7- 8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 12 takım ise şöyle oldu: "Thatoc, 2Phislic, Enayi2, Stech Esports, YANPAS, mutant, BEST, L33TKIDS, A1Mers From S1F1Rb1R, RESTCEK, wrecxvac, TEK ÇARE"

-Üçüncü hafta başlıyor

Büyük heyecanda üçüncü hafta 14-15 Mart tarihlerinde 12 şehirde 13 noktada gerçekleştirilecek çevrimdışı ve çevrimiçi elemeleriyle devam edecek. Üçüncü hafta mücadeleleri 14 Mart'ta Adana, Bandırma, Kütahya, İstanbul, Kayseri, Sivas'da başlarken 15 Mart'ta Mersin, Uşak, Sakarya, Gaziantep, Tokat, İstanbul ve Ankara elemeleriyle son bulacak. Oyunseverlerin dünyasında 'Oyun bitmesin' diyerek devam edecek online elemeleri ise 13-14 Mart'ta gerçekleştirilecek. Oyunseverler Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşılabilir.

-Büyük final 29 Mart'ta

Red Bull Flick Türkiye şampiyonu 29 Mart Pazar günü Sahne 42 İninal Espor Arena'da gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Red Bull Flick Türkiye Finali twitch.tv/redbulltr'den naklen yayınlanacak. Red Bull Flick final biletlerinin satışı www.biletix.com/etkinlik/Z6A04/TURKIYE/tr adresinde devam ediyor.