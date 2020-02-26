Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde - Son Dakika Spor

Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde

6 saat önce

Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etmeye GİST'te başlamıştı.

Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde, System.String[]

Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etmeye GİST'te başlamıştı. Bu sene ikincisi düzenlenen Red Bull Flick'te sıra şehir elemeleri ve çevrimiçi elemelere geldi. 29 Şubat'ta başlayacak şehir elemeleri ve çevrimiçi elemeler oyunseverleri karşı karşıya getirecek. Mart ayı boyunca devam edecek elemeler ve play-off turu sonunda finale kalan 8 takım Red Bull Flick'in ikinci şampiyonu olmak için yarışacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşılabilir.


Türkiye'nin en büyük CS: GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.


CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick'in şehir elemleri 29 şehirde 48 noktada gerçekleştirilecek. 29 Şubat'ta Kahramanmaraş, İzmir, Tekirdağ, İstanbul ve Konya'da başlarken 1 Mart'ta Gaziantep, İzmir, İstanbul, Edirne, Trabzon ve Eskişehir elemeleriyle devam edecek. Oyunseverlerin dünyasında 'Oyun bitmesin' diyerek devam edecek online elemeler de 29 Şubat'ta başlayacak. Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 64 takım, son 8'e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşılabilir.

Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira
Kruse, Ersun Yanal'ın taktiğine alışamadı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Okan Buruk, oyuncularına inanıyor: 2-0'lık galibiyet bizi bu turdan çıkarabilir

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Red Bull Flick'te sıra şehir elemelerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]