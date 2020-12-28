Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu - Son Dakika

Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu

28.12.2020 17:21
Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu, System.String[]

Türkiye'nin en rekabetçi CS: GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu.

Türkiye'nin en rekabetçi CS: GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu.

Red Bull açıklamasına göre, oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatı CS: GO turnuvasında Türkiye'nin en iyisi olmak için eşsiz bir mücadele sergiledi.

Oyunseverlerin, köklü oyun CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te büyük final heyecanı çevrim içi olarak yaşandı.

Tüm güne yayılan çekişme sonunda rakiplerini geçmeyi başaran "Vesselam" ve "Spunkie" ikilisi Red Bull Flick'in yeni şampiyonu oldu.

Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştiren mücadelelerde hem şampiyon hem de en değerli oyuncu olan "Spunkie" final mücadelesi hakkında, "Red Bull Flick dünyası bizim için çok farklıydı. Turnuva sürecinde sadece oyunumuza odaklanarak beklediğimiz bir şampiyonluk kazandık. Çünkü çok çalıştık ve emeklerimizin sonucunu alabildik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Diğer oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Artık şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Red Bull, oyunlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, dünya devlerinin yer aldığı Audi Cup'a katılacak Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi CHP, rüşvetten tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'a sahip çıktı Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu
Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın! 20 kişiye 81 bin lira ceza yazıldı Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın! 20 kişiye 81 bin lira ceza yazıldı         
16:49
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
İsviçre'de karantinada kalmak istemeyen 200 İngiliz turist otelden kaçtı İsviçre'de karantinada kalmak istemeyen 200 İngiliz turist otelden kaçtı         
16:24
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi         
15:52
Uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı Uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı         
15:45
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu         
12:35
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 17:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei