Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı - Son Dakika

Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı

02.01.2021 13:04
Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı, System.String[]

Türkiye'nin espor arenasında başarılı takımlarından Futbolist, yeni sezonda yoluna Red Bull işbirliği ile devam edecek.

Türkiye'nin espor arenasında başarılı takımlarından Futbolist, yeni sezonda yoluna Red Bull işbirliği ile devam edecek. 9 branşta 43 sporcusu bulunan Futbolist takımı, aynı zamanda markanın Türkiye'de ilk işbirliği yaptığı espor takımı oldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de espor büyük bir sektör haline geldi ve gelişimini sürdürüyor. Espor yatırımlarını, dünyanın en iyi espor takımlarından G2, T1 ve Cloud9 ile yaptığı işbirlikleri ile gözler önüne seren Red Bull, Türkiye'de de espor arenasında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı takımlarından Futbolist, yeni sezonda Red Bull ile beraber şampiyonluklar arayacak.

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında Türkiye'ye, uluslararası arenada başarılar getirmek amacıyla kurulan takım, FIFA Dünya Kulüpler şampiyonasındaki üçüncülüğü, PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu, Dreamhack Asya şampiyonluğu ve Türkiye'den bir takımın premier seviyede ulaştığı en büyük başarı olan Mobile Dünya Ligi Batı Bölgesi Şampyionluğu ile espor arenasına kısa sürede damga vurmuştu. Türkiye ve uluslararası arenada toplamda 19 zaferi bulunan Futbolist takımı, aynı zamanda Red Bull'un Türkiye'de ilk işbirliği yaptığı espor takımı oldu.

"İsmail ile başarıdan başarıya koştuk"

9 branşta 43 sporcusu bulunan Futbolist takımı, aynı zamanda markanın sporcusu İsmail Can, 'İsopowerr' Yerinde'yi de bünyesinde bulunduruyor. Takımın kurucu ortaklarından Sinan Dursunoğlu, İsopowerr hakkında şöyle konuştu:

"İsmail, 2016 senesinde belirlediğimiz 8 adaydan birisiydi. Hem karakteri hem de yeteneğiyle ön plana çıkmıştı. Çok doğru bir tercih yapmışız, öyle ki daha ilk senemizde başarılar geldi. İsmail de her sene başarılarının üzerine başarı koyarak yenilerini ekledi.

Geçen sezon oynadığı konsolda dünyanın en iyi 20 oyuncusundan biri olmayı başardı. Dünyaca ünlü eski oyuncularımızdan Boraslegend bile İsmail için 'gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri' demişti. Yurtdışında turnuvalara katıldıkça İsmail hep kendisini geliştirdi, Amsterdam, Singapur, Londra, Bükreş, Berlin, Atlanta, Manchester; yurtdışında birçok farklı şehirde espor turnuvalarına katıldı. Her turnuvadan tecrübe kazandı ve devamlı kendisini geliştirdi. Hiç pes etmeyen hep daha iyiyi hedefleyen bir oyuncu".

"Dünyanın en iyileriyle olacağız"

Markanın G2, Cloud9 gibi takımlarla da işbirliği içerisinde olmasını değerlendiren Futbolist kurucu ortağı Cesur Sünnetçioğlu, "Cloud9, PUBG Mobile Batı Dünya şampiyonasında bize karşı mücadele etmişti. G2 ile de VALORANT ekibimiz devamlı oynuyor. Her iki takım da çok köklü, çok başarılı takımlar. Dünyanın en iyi espor takımlarını sayarsak bu iki takım mutlaka listede olur. Bizim de hedefimiz bu listeye dahil olmak. Bunu uzun senelerdir bize değer veren bir sponsorun kanatları altında yapacak olmak da ayrıca keyif verecek. Dünyanın en iyileri ile iş birliği içerisinde olmak bizim için çok faydalı. Öğrenmeye ve gelişmeye açık, hep daha fazlasını isteyen bir yapımız var. Bu ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu yüzden Cloud9 ve G2 gibi takımlar bizim gelişimimizde önemli bir rol üstlenecektir" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı
Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı

Red Bull, Türkiye, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı - Son Dakika Spor


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