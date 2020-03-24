Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor

6 saat önce

Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor, System.String[]

Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getirecek Red Bull Gaming Ground @HOME'un ilk konuğu İsmail Can "Isopowerr" Yerinde olacak.


Türkiye'nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can "Isopowerr" Yerinde, bugün saat 19.00'da başlayacak canlı yayında "FIFA'da gol atan kazanır" diyecek ve takipçilerinden kendisine gol atabilmesini isteyecek.

Söz konusu yayını https://www.twitch.tv/redbulltr adresinden izlemek mümkün olacak.

İsmail Can, Red Bull, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:12 Kaynak: AA

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