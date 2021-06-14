"Red Bull Half Court 3x3" sokak basketbolu turnuvasının ilk eleme turu Bursa'da yapıldı

Sokak kültürü ile basketbolu birleştirmek amacıyla düzenlenen "Red Bull Half Court 3x3" basketbol turnuvasının Türkiye ilk eleme turu Bursa'da gerçekleştirildi.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen ve üçer kişilik takımların katıldığı eleme turunda basketbolcular kıyasıya mücadele etti.

Eleme turlarının ardından rakiplerini mağlup eden İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları Türkiye finaline yükseldi.

Turnuvanın diğer eleme turları 19 Haziran'da Ankara, 3 Temmuz'da İstanbul ve 9 Temmuz'da İzmir'de yapılacak. Dört eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak.

Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Final sahasının tasarımı için yarışma

Organizasyonun finalinde karşılaşmaların oynanacağı sahanın tasarımı için yarışma yapılacak.

Basketbolseverler, 27 Haziran'a kadar "RedBull.com/sahasenin" internet adresi üzerinden yaptıkları zemin tasarımlarıyla başvuruda bulunabilecek.

En iyi seçilecek tasarım, hem Türkiye finalinin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına hediyeler kazandıracak.