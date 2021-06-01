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Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı - Son Dakika

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı

01.06.2021 14:32
Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı, System.String[]

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan, sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan, sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 3'er kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği Red Bull Half Court ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye "RedBull.com/halfcourt" adresinden ulaşılabiliyor.

Bursa'da gerçekleştirilecek elemelerle başlayacak Red Bull Half Court, sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e uğrayacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım da İzmir'de belli olacak. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak.

Verilen bilgiye göre, Red Bull Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı bulunuyor. Bu fark, "turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması" olurken, bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Red Bull Half Court'un 2021'deki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. "Saha benim" diyen basketbolseverler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran'a kadar "RedBull.com/sahasenin" adresinde yapılacak dizaynlar arasından seçilecek en iyi tasarım, Türkiye finalinin oynanacağı sahayı süslerken, tasarımcısı da sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Böylece 3x3 Basketbol'un ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Turnuvada takımlar, 3 ana ve bir yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı
Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı
Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı

basketbol, İstanbul, Türkiye, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı - Son Dakika Spor


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