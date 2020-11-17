Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta oynanacak

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Alanında ülkenin en iyilerini karşılaştıracak turnuva sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak.

Önceki yıllarda Red Bull Reign adıyla düzenlenen turnuvada, 3 ana ve bir yedek oyuncudan oluşan 16 takım mücadele edecek. Turnuvada maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanacak. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım maçın kazananı olacak. Beraberlik olması halinde maç uzatmaya gidecek. Uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanacak.

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yer alan organizasyon, 2021 yazında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları takvimine de dahil edildi.