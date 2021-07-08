Üye Girişi
Red Bull Half Court'ta final zamanı - Son Dakika

Red Bull Half Court'ta final zamanı

08.07.2021 13:50
Red Bull Half Court'ta final zamanı, System.String[]

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri, 10 Temmuz'da İzmir'de oynanacak.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri, 10 Temmuz'da İzmir'de oynanacak.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu belli oluyor. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuvada 4 eleme sonunda belirlenen 16 takımın final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 10 Temmuz tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye şampiyonunun belirleneceği finalin oynanacağı zemin, 'Saha Senin' çağrısına kulak veren basketbol severlerin tasarım mücadelesi sonrasında yeniden tasarlandı. Yapılan tasarımlar arasında en beğenileni Dilara Uçar'ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir'deki Türkiye Finali'nin oynanacağı Bostanlı'daki Basketbol Sahası'nı süsledi. Böylece Uçar'ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Final yolu

Bursa'da 12 Haziran tarihindeki ilk eleme ile başlayan turnuva heyecanı, 19 Haziran'da Ankara'ya uğramıştı. 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında mücadele 9 Temmuz'da İzmir'deki son eleme ile tamamlanacak ve 16 takım belirlenmiş olacak. Bu 16 takım arasından rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran ekip, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme imkanı bulacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşıldığı belirtildi.

Dünyanın önemli sokak basketbolcularının mücadele edeceği turnuvanın diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Verilen bilgiye göre Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İZMİR

Red Bull Half Court'ta final zamanı
Red Bull Half Court'ta final zamanı
Red Bull Half Court'ta final zamanı

basketbol, Türkiye, Redbull, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Half Court'ta final zamanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı 19:51 Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak 18:42 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
20:27
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı         
19:28
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi         
18:11
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 21:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Red Bull Half Court'ta final zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement