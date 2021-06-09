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Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da - Son Dakika

Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da

09.06.2021 11:03
Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da, System.String[]

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemeleri başlıyor.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemeleri başlıyor. 3'er kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği turnuvanın 4 elemesinden ilki Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye elemeleri heyecanı başlıyor. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği Red Bull Half Court için 4 elemeden ilki Bursa'da oynanacak. 12 Haziran Cumartesi günü Hüdavendigar Kent Parkı Basketbol Sahası'nda gerçekleşecek elemenin ardından sokak basketbolu tutkusu sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de devam edecek. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.

Türkiye elemeleri için başvurular da başlıyor

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İSTANBUL

Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da

basketbol, Türkiye, Redbull, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da - Son Dakika Spor


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