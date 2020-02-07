Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor - Son Dakika
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Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliklerinden Red Bull Homerun için geri sayım başladı.

Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor, System.String[]

Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliklerinden Red Bull Homerun için geri sayım başladı. 8-9 Şubat'ta binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem yarışacak.


Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliklerinden Red Bull Homerun, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü kayak merkezlerini ele geçirecek. Etkinlikte binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya gelecek.


Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun'da her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en ilginç kostümü giyen yarışmacıya da sürpriz ödüller verilecek.


Red Bull Homerun nedir?


Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, küresel çapta düzenlenen bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde hafta sonu düzenlenecek. - İSTANBUL

Kartalkaya, Red Bull, Türkiye, Uludağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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