Red Bull Homerun etkinliği 2 binden fazla kişiyi buluşturdu

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye'nin 4 kayak merkezini aynı hafta sonunda hareketlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 binden fazla adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de büyük bir yarış sergiledi.

Kış sporu deneyimi sunan Red Bull Homerun'da Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Levent Özçelik, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de yer aldı.

Red Bull Homerun, Türkiye'ye farklı bir kış sporu deneyimi sundu. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri belirlendi ve ödül kazandı.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun'ın katılımcıları arasında Survivor yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomenleri Anıl Berk Baki ve Gizem Kerimoğlu gibi isimler de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Begüm Kütük, "Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Red Bull Homerun ile çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık." ifadelerini kullandı.