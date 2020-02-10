Red Bull Homerun heyecanı Uludağ'da yaşandı

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu yapıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yarışlarda, Uludağ yarışının kazananları erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard'da Cihad Altınkök; kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard'da Şule Özcan oldu.

Audi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun'da yarışmacılar koşarak ekipmanlarına ulaştı, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştı. Katılımcıların unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşadığı Red Bull Homerun birbirinden heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı yarışlarda; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun'da her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birinciler de belli oldu ve ödül kazandı. Adrenalin dolu yarış sonunda Uludağ'da erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard'da Cihad Altınkök; kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard'da Şule Özcan birinci oldu.