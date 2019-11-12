Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek

Formula 1 takımlarından Red Bull- Honda, sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Taylandlı pilot Alexander Albon ile 2020 için de anlaştı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull-Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.

Sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine takıma getirilen Albon, 7 yarış sonunda takım arkadaşı Verstappen'den 14 puan fazla topladı.

Öte yandan Red Bull-Honda'nın uydu takımı olan Toro Rosso-Honda da gelecek yıl, mevcut kadrosundaki Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile yoluna devam edeceğini açıkladı.