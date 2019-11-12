Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull- Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.



Sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine takıma getirilen Albon, 7 yarış sonunda takım arkadaşı Verstappen'den 14 puan fazla topladı.



Öte yandan Red Bull-Honda'nın uydu takımı olan Toro Rosso-Honda da gelecek yıl, mevcut kadrosundaki Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,