Son Dakika Haberleri: Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek
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Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek

7 saat önce

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull-Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.

Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek, System.String[]

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull- Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.


Sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine takıma getirilen Albon, 7 yarış sonunda takım arkadaşı Verstappen'den 14 puan fazla topladı.


Öte yandan Red Bull-Honda'nın uydu takımı olan Toro Rosso-Honda da gelecek yıl, mevcut kadrosundaki Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

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Max Verstappen, Red Bull, Belçika, Honda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:38 
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