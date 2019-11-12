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Red Bull-Honda, Albon ile devam edecek
7 saat önce
Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull-Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı, sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinden bu yana Red Bull- Honda adına yarışan 23 yaşındaki Albon olacak.
Sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine takıma getirilen Albon, 7 yarış sonunda takım arkadaşı Verstappen'den 14 puan fazla topladı.
Öte yandan Red Bull-Honda'nın uydu takımı olan Toro Rosso-Honda da gelecek yıl, mevcut kadrosundaki Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile yoluna devam edeceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:38
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