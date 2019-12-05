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Red Bull-Honda takımının pilotları çölde yarıştı
6 saat önce
Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Formula 1 takımlarından Red Bull- Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dubai kentindeki çölde off-road yapan Verstappen ve Albon, heyecanlı anlar yaşadı.
Buggy direksiyonuna geçen Red Bull-Honda sürücülerine, motokros pilotu Muhammed Balooshi eşlik etti.
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