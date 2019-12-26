Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Son Dakika Spor

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor

6 saat önce

3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Dünya Şampiyonası, 28 Aralık'ta Avusturya Judenburg'daki yarışla başlayacak.

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor, System.String[]

3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Dünya Şampiyonası, 28 Aralık'ta Avusturya Judenburg'daki yarışla başlayacak. Son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo'nun da yer alacağı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, 21 Mart'ta takvimin yeni yarışı olan Moskova'daki mücadele ile noktalanacak. Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nın tüm heyecanı, Red Bull TV'den tüm dünyaya yansıyacak.


Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 700 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon Aralık ayında başlıyor. Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisinin 20. sezonu, 3 kıta ve 7 ülke dolaşacak. 12 yarıştan oluşan Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nın açılışı ise 28 Aralık'ta Avusturya'da yapılacak.


Son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo ile birlikte dünyanın en iyi buz pateni sporcuları Croxall ve Dallago kardeşler, Jacqueline Legere, Myriam Trépanier ve Anaïs Morand gibi isimlerin yer alacağı sezonda sporcular ilk olarak Judenburg'da kozlarını paylaşacaklar. Moskova, Nur Sultan ve Yokohama'nın takvime eklendiği sezonun tüm heyecanı da Red Bull TV'den canlı olarak takip edilebilecek.


Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası Nedir?


Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest.


Dünya Şampiyonası, Avusturya, Red Bull, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:49 
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