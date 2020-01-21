Red Bull Ice Cross'ta ABD etabını Croxall ve Trunzo kazandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Red Bull Ice Cross'ta ABD etabını Croxall ve Trunzo kazandı - Son Dakika Ekonomi

Red Bull Ice Cross'ta ABD etabını Croxall ve Trunzo kazandı

7 saat önce

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte yüksek hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı ABD'de gerçekleştirildi.

Red Bull Ice Cross'ta ABD etabını Croxall ve Trunzo kazandı, System.String[]

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte yüksek hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı ABD'de gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Mont-du-Lac'da yaşanan heyecanda, 80 kilometre/saniye hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.


Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağını erkeklerde eski şampiyonlardan Kyle Croxall kazandı. ABD'li Cameron Naasz ikinci, Rus Dmytriy Murlychkin üçüncü oldu. Kadınlarda ise son şampiyon Amanda Trunzo ilk sırada yer aldı. Kanadalı Myriam Trepanier ikinci, ABD'li Tamara Meuwissen üçüncü oldu.


Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sonraki yarışlar 1 Şubat'ta Kanada ve 2 Şubat'ta Japonya'da gerçekleştirilecek. Heyecan, Red Bull TV'den tüm dünyaya yansıyacak.


Geçen 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor.

Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 kilometre/saniye hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şeyin serbest olmasıyla dikkati çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Şampiyonası, Red Bull, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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