Red Bull Ice Cross'ta ABD etabını Croxall ve Trunzo kazandı

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan ABD'de devam etti. Büyük bir rekabete sahne olan turnuvanın üçüncü yarışını erkeklerde Kanadalı Kyle Croxall, kadınlarda ise son şampiyon Amanda Trunzo kazandı.



Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı ABD'de gerçekleştirildi. Mont-du-Lac'da yaşanan heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.



Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağını erkeklerde eski şampiyonlardan Kyle Croxall kazandı. ABD'li Cameron Naasz ikinci, Rus Dmytriy Murlychkin üçüncü oldu. Kadınlarda ise son şampiyon Amanda Trunzo ilk sırada yer aldı. Kanadalı Myriam Trepanier ikinci, ABD'li Tamara Meuwissen üçüncü oldu.



Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sonraki yarışlar 1 Şubat'ta Kanada ve 2 Şubat'ta Japonya'da gerçekleştirilecek. Heyecan, Red Bull TV'den tüm dünyaya yansıyacak.



Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası Nedir?



Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest. - İSTANBUL