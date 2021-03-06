Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar - Son Dakika

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

06.03.2021 11:26

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor.

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

İSTANBUL - Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor. Uludağ'da gerçekleşen film çekimleri, birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.

Red Bull Kar Havuzu 2021 filminin çekimleri Uludağ Kayak Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirci katılımı olmadan gerçekleşti. Yarışmacıların özgün ve eğlenceli kostümleriyle katıldığı çekimlerde 6 ünlü isim kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar arasında; Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, espor dünyasının ünlü ismi Cantuğ "UNLOST" Özsoy yer aldı. Katılımcılar kar pistinde; unicorn'dan zürafaya, köpek balığından ralli aracına ve paraşüte kadar çeşitli kostümlerle -10 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atladı. Yarışmacılar buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı. Ortaya birbirinden renkli görüntülerin çıktığı filmin sunumunu ise Var Böyle Tipler içerikleri ile tanınan Kıvanç Talu üstlendi. Birinci ise yarışmadaki tek kadın katılımcı olan Nisa Bölükbaşı oldu.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın performans gösterdiği Kar Havuzu 2021'de, ikiliye yöneltilen soru üzerine Yağcı, "Benim için mutlaka denenmesi gereken deneyimlerden biriydi. Bugün burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Bölükbaşı ise, "Kar Havuzu daha önce katıldığım yarışma gibi, 5 ay sürse denemeye razıyım" diye konuştu. Performansın yanı sıra kreatifliğin de sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmanın jürisinde ise; gazeteci ve moda yazarı Neslişah Şatıroğlu, Youtuber Ekim Acun, yazar ve sunucu Funda Karayel, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile Red Bull Türkiye takipçileri arasından seçilen 2 kişi yer aldı. Birbirinden renkli ve cesur katılımcılar aynı zamanda özgün kostümleriyle unutulmaz birer performans sergiledi. Filme konu olan yarışmada birinciliği, katılımcılar arasındaki tek kadın olan Nisa Bölükbaşı elde etti. İkinci isim Doğan Kabak, üçüncü isimse Orkun Işıtmak oldu. Film 7 Mart Pazar akşamı saat 18.00'de yayınlanacağı belirtildi.

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

Nisa Bölükbaşı, Redbull, Film, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar - Son Dakika


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