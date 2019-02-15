Son Dakika Haberleri: Red Bull Kar Havuzu Yarın Gerçekleştirilecek

Red Bull Kar Havuzu Yarın Gerçekleştirilecek

1 saat önce

Yarışmacıların kendi tasarladıkları kıyafetlerle kayak yapacağı ve sonrasında havuza atlayacağı Red Bull Kar Havuzu organizasyonu yarın gerçekleştirilecek.

Red Bull Kar Havuzu Yarın Gerçekleştirilecek, System.String[]
Yarışmacıların kendi tasarladıkları kıyafetlerle kayak yapacağı ve sonrasında havuza atlayacağı Red Bull Kar Havuzu organizasyonu yarın gerçekleştirilecek.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu'nda heyecan yarın yaşanacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyona yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak, ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Organizasyonun bu seneki jüri koltuğunda moda tasarımcısı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga gibi isimler oturacak.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte yarışacak isimler arasında youtube fenomenleri Buğra Akpınar, Alper Rende, Bilge Su Işık da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: AA

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