Red Bull kendi otomobilini üretiyor!

Red Bull yıllardır motorsporları ile iç içe. Enerji içeceği üreticisi, motorsporlarının çeşitli dallarında birçok takıma sponsorluk da yapıyor. Aynı zamanda uzun bir süredir Formula 1'de yarışan Red Bull, bu durumu bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor.

1.100 beygirlik Red Bull imzalı hiper otomobil

Uzun zamandır Formula 1'de yarışan 4 takımlar ve 5 pilotlar şampiyonluğu bulunan Red Bull, bu başarısını bir hiper otomobil ile taçlandırma hedefinde. Şirket Formula 1'deki rakipleri Mercedes-AMG, Ferrari, Aston Martin ve McLaren gibi kendi otomobilini üretecek.

Koenigsegg'den 2022'nin ilk hiper otomobili

Red Bull, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yeni otomobili hakkında ilk ipuçlarını verdi. 1.100 beygir güç üreten hibrit bir V8 motora sahip olan RB17 ile ilgili ilk bilgiler de bu paylaşım ile birlikte geldi. İki kişilik oturma düzenine sahip olacak aracın üretimine 2025 yılında başlanacak.