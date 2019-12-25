Red Bull Kumite'de şampiyon Fujimura - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Kumite'de şampiyon Fujimura - Son Dakika Spor

Red Bull Kumite'de şampiyon Fujimura

6 saat önce

Büyük bir heyecana sahne olan ve yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen turnuvayı ev sahibi Japon oyuncu Fujimura kazanarak iki sene üst üste şampiyon olmayı başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Red Bull Kumite'de şampiyon Fujimura, System.String[]

Büyük bir heyecana sahne olan ve yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen turnuvayı ev sahibi Japon oyuncu Fujimura kazanarak iki sene üst üste şampiyon olmayı başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.


Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Red Bull Kumite, dünyanın en iyi Street Fighter oyuncularını Tokya'da buluşturdu. Finalde dokuz saat süren bir mücadele sonunda Britanyalı rakibi DC "Infexious" Coleman'ı yenen Japon oyuncu Fujimura iki sene üst üste şampiyon olmayı başaran ilk oyuncu oldu.


Japonya, Fransa, Belçika, Britanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den oyuncuların yer aldığı Red Bull Kumite'yi Aichi Sky Expo'da binden fazla, online yayını ise yaklaşık 1.5 milyon kişi takip etti.

Red Bull, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:09 
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