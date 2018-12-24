Son Dakika Haberleri: Red Bull M.E.O.'da Final Zamanı

Red Bull M.E.O.'da Final Zamanı

1 saat önce

Türkiye'de gerçekleşen elemeler sonucu rakiplerini geçmeyi başaran 8 oyuncu, ülkemizi Almanya'daki finallerde temsil etmeye hak kazanmak için 25 Aralık günü büyük finalde yarışacak.

Red Bull M.E.O.'da Final Zamanı, System.String[]

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. by ESL, Clash Royale'de en iyisini bulmaya çok yakın.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğun sonuna bir adım daha yaklaşıldı. 16 ve 23 Aralık tarihlerinde iki eleme olarak düzenlenen Clash Royale'de Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 8 oyuncu belli oldu. 25 Aralık saat 19:00'da düzenlenecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, 2-3 Şubat tarihinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. 36 ülkede elemeleri gerçekleşen Red Bull M.E.O Clash Royale'in dünya finalinde ülke şampiyonları dünya şampiyonu olmak için yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33 Kaynak: Bültenler

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