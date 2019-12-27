Red Bull M.E.O.'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull M.E.O.'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika Spor

Red Bull M.E.O.'da şampiyon belli oluyor

6 saat önce

Finalde şampiyon olacak oyuncu, İspanya'daki Dünya finalindeTürkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Red Bull M.E.O.'da şampiyon belli oluyor, System.String[]

Finalde şampiyon olacak oyuncu, İspanya'daki Dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/meo adresinden ulaşabilirler.


Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O.'da 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 çevrimiçi eleme sonucunda finale kalan 32 oyuncu belli oldu. 32 oyuncu, 28 Aralık tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak. Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, İspanya'da düzenlenecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. Büyük final ünlü yayıncalar Rozetmen ve Oyun Gemisi'nin sunumlarıyla twitch.tv/redbulltr adresinden naklen yayınlanacak.


37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının Nisan ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/meo adresinden ulaşabilirler

Red Bull, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:34 
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