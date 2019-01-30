Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya'da

Dünya Finalleri'nde 36 farklı ülkeden espor oyuncuları Clash Royale, Arena of Valor ve Brawl Stars'da mücadele verecek. Türkiye şampiyonlarının da katılacağı Red Bull M.E.O. by ESL 2-3 Şubat'ta Almanya'nın Dortmund kentinde yer alan Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilecek.

Evin konforlu ortamından sizi büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda son aşamaya geldi. 36 ülkeden espor oyuncuları Clash Royale, Arena of Valor ve Brawl Stars'da mücadele verecek.

Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Arena of Valor'da ise Türkiye birincisi olan Team%1, Almanya ve Türkiye arasında yapılacak gösteri maçında kapışacak. Brawl Stars oyunu içinde özel bir turnuvanın gerçekleşeceği Red Bull M.E.O. öncesi heyecan en üst seviyeye ulaştı. 2-3 Şubat tarihlerinde Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da bin kişinin canlı olarak yerinden takip etmesinin beklendiği Red Bull M.E.O. by ESL, RedBull.com üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.