Son Dakika Haberleri: Red Bull M.e.o. Dünya Finali Almanya'da

Red Bull M.e.o. Dünya Finali Almanya'da

1 saat önce

Mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL, son aşamaya geldi.

Red Bull M.e.o. Dünya Finali Almanya'da, System.String[]
Mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL, son aşamaya geldi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull M.E.O. dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda son aşamaya geldi. 36 ülkeden espor oyuncuları Clash Royale, Arena of Valor ve Brawl Stars'da mücadele verecek.

Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu, Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Arena of Valor'da ise Türkiye birincisi olan "Team%1", Almanya ve Türkiye arasında yapılacak gösteri maçında yarışacak.

Brawl Stars oyunu içinde özel bir turnuva gerçekleşecek. 2-3 Şubat'ta Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da bin kişinin canlı olarak yerinden takip etmesinin beklendiği Red Bull M.E.O. by ESL, RedBull.com üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Red Bull, Ekonomi
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