Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı - Son Dakika

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı

17.03.2021 14:30

- Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor.

- Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı

İSTANBUL - Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor. 17 Mart'tan itibaren isteyen herkesin ziyaretine açık olan sanal dünyada şehri gezmek hem de İstanbul'da gerçekleştirilmiş tarihi etkinlikleri yeniden yaşamak mümkün.

Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takımı ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul'da buluşacak. 13 günlük gaming festivali heyecanı, 17 Mart'ta sanal İstanbul'un açılmasıyla başladı. Herkesin evlerinin konforunda gezebileceği İstanbul, 20 Mart'tan itibaren PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarının dünya şampiyonlarının belirleneceği bir arenaya dönüşecek.

İstanbul'un önemli noktalarını görmeyen kalmayacak

Mobil oyunseverlere benzersiz bir deneyim yaşatacak Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde 13 gün süreyle İstanbul'un en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek. İsteyenler Caddebostan Sahili'nde gezinirken Red Bull Uçuş Günü'ne rastlayıp eğlenceli zaman geçirirken isteyen de Galata'ya giderek İstanbul'un tarihi dokusunu ve Galata Kulesi'ni yakından görebilecek.

Ziyaretçiler, sanal İstanbul'da ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ortaköy, Sultanahmet Meydanı, Balat, Haydarpaşa Garı, Kapalıçarşı ve İstanbul Boğazı'nın tam ortasında feribotla Boğaz gezisi de yapabilecek. Aynı zamanda İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonları bu kez de dijital olarak seyretme imkanına kavuşacak.

Finaller kadar arka planları da etkileyici olacak

17 Mart'ta İstanbul'u keşfetmek isteyen herkese açılan festivalle birlikte gözler finallerde olacak. Şampiyonluk mücadeleleri İstanbul denince akla ilk gelen noktalarda yaşanacak. İlk olarak 20 Mart'ta Hearthstone Dünya Finali Kapalıçarşı'da gerçekleştirilecek. 27 Mart'ta Ortaköy'de yapılacak Teamfight Tactics finalinin ardından yolculuk 22 ve 29 Mart'taki PUBG MOBILE finalleri ile tamamlanacak. Red Bull M.E.O.'nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek ve sanal bir stüdyoda etkileyici bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Finallerde 22 Mart'ta Doğu ve 29 Mart'ta Batı şampiyonu belli olacak. Türkiye'yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Organizasyonun Hearthstone finalinde Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo, Teamfight Tactics finalinde ise Futbolist sporcusu Kaan 'Fujitora' Çekli ve İlker 'Overrated' Bozkurt, Türkiye adına mücadele edecek. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en iyiyi videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı
Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı
Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı
Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı

Instagram, İstanbul, Türkiye, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ev sahibi olan sanal İstanbul kapılarını açtı - Son Dakika Spor


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