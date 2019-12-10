Red Bull M.E.O. geri dönüyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Clash Royale oyunuyla geri dönüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor.

Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O'da online elemeler 14-15 ve 21-22 Aralık'ta büyük finali ise 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Büyük finalde rakiplerini geçerek şampiyon olacak oyuncu, İspanya'daki Dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının Şubat ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacak.