Red Bull M.E.O. geri dönüyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. PUBG MOBILE oyunuyla geri dönüyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. PUBG MOBILE oyunuyla geri dönüyor. Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan elemeler 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde, Türkiye Finali ise 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, PUBG MOBILE'da dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor. HyperX desteğiyle düzenlenecek turnuvada 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek online elemeler sonucunda finale kalacak takımlar belli olacak. 4 Temmuz 2020 tarihindeki büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak takım, Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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