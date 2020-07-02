Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı'nda son finalistleri arıyor - Son Dakika

Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı'nda son finalistleri arıyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE'de Türkiye'nin en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda sona geldi.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE'de Türkiye'nin en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda sona geldi.

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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, büyük heyecana sahne olan turnuvada 4 çevrim içi elemede başarılı olan takımlar, büyük final biletini almak için 30 Haziran'da çevrim içi düzenlenen yarı finalde mücadele etti.

Yarı finalde başarılı olan 12 takım, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek çevrim içi finale katılmaya hak kazandı. Finale katılmaya hak kazanacak son 3 takım ise 4 Temmuz'da İstanbul'da feribotta yapılacak eleme ile belli olacak.

Son eleme çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.

Asya ve Avrupa takımları karşı karşıya gelecek


4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği olacak elemede 64 oyuncu kendi arabaları ile İstanbul Boğazı'nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi kıtayı belirlemek için toplanacak.

Son elemenin gerçekleştirileceği feribot, Anadolu Yakası takımını Harem İskelesi'nden, Avrupa Yakası takımı ise Sirkeci İskelesi'nden alacak ve İstanbul Boğazı'nda 2 saatlik yolculuğa çıkaracak.

Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirileceği etkinlikte kazanan kıtadan en iyi 2 takım, kaybeden kıtadan ise en iyi takım büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Asya ve Avrupa takımlarının kaptanlıklarını ünlü yayıncılar Oğuzhan "DOCH" Özyetiş ve Burak "Egoist Pati" Şentürk yapacak.


Yarı final ve 5. feribot elemesi sonunda finale kalmaya hak kazanacak 15 takım, 5 Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

5. eleme ve büyük final Twitch.tv/RedBullTR adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

İstanbul Boğazı, İstanbul, Red Bull, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı'nda son finalistleri arıyor - Son Dakika

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