Red Bull Media House, oyunseverleri Dirt Bike Unchained oyunuyla buluşturuyor

Red Bull Media House, mobil oyunseverlerin ekranına konsol görüntü kalitesinde en gerçekçi ve en dinamik motokros yarışı oyunu olan Dirt Bike Unchained'i taşıyor.

Red Bull açıklamasına göre, Dirt Bike Unchained, Red Bull sporcularının tüyolarıyla gerçek bir motokros sporcusu gibi hissetme şansını da yaratacak.

Oyuncular, off-road yarış dünyasının adrenalinini ister tek başlarına isterse de arkadaşlarıyla deneme şansı bulurken, büyüleyici pist ve yollarda, bu tüyoların rehberliğinde gaza basacak.

Oyunseverler, yeteneklerini, hünerlerini ve akrobatlığını geliştirebileceği ve seviyelerine göre motosikletlere, sporculara ve ekipmanlara sahip olacağı arazi yarışı dünyasında geliştikçe yeni araçlar, "harika" kıyafetler ve sonsuz kişiselleştirme seçeneklerinin de kilidini açabilecek.

KTM BIKE INDUSTRIES, Leatt, Thor, 100%, Alpinestars ve KINI'nın donanımlarının kullanıldığı oyunda, 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış "Savaşçı" lakaplı Laia Sainz ile birlikte Red Bull sporcuları Glenn Coldenhoff, Jorge Padro, Sam Sunderland, Jonny Walker, Manuel Lettenbichler, Cooper Webb, Cody Webb, Tarah Gieger, oyunculara mentorluk yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Laia Sainz "Daha önce birçok motokros oyunu oynadım ama bu diğerlerinden çok daha farklı, daha fazla türden araziye ve bölgeye sahip. Şu an bulunduğum konuma gelebilmek için çok çalışmam gerekti ve hak ettiğim materyale, motora ulaşmak için çok mücadele verdim. Oyunda bu pistleri tekrar görmek, yarışmak kendimi sıfırdan geliştirmek bana neler yaşadığımı hatırlattı." ifadelerini kullandı.