Son Dakika Haberleri: Red Bull Music Festival İstanbul'a ünlü isimler akın etti
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Red Bull Music Festival İstanbul'a ünlü isimler akın etti

40 dakika önce

Red Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırladı.

Red Bull Music Festival İstanbul'a ünlü isimler akın etti, System.String[]

Red Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırladı. Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.


Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında 10 bin müzikseverle buluştu.


Festivalin kalbi Red Bull House of Music'te attı


Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırladı. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.


Sergiyi ziyaret eden isimler arasında ise Tuba Ünsal, Emre Karayel, Alper Saldıran, Khontkar, Erdil Yaşaroğlu, Jabbar, Ece Uslu, Sezgin Akbaşoğulları, Murat Ertel, Sadi Celil Cengiz, Ümit Karan yer aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca 10 bin kişiyi ağırladı. - İSTANBUL

Nükhet Duru, İstanbul, Red Bull, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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