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Son Dakika Güncel Red Bull Music Festival İstanbul devam ediyor

Red Bull Music Festival İstanbul devam ediyor

1 saat önce

Red Bull Music Festival İstanbul 15 Ekim'e kadar müzikseverleri 5 konsept gece ile 6 ayrı mekanda ağırlayacak.

Red Bull Music Festival İstanbul devam ediyor, System.String[]

Red Bull Music Festival İstanbul 15 Ekim'e kadar müzikseverleri 5 konsept gece ile 6 ayrı mekanda ağırlayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de başlayan ve Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source ve Ammar 808 gibi birçok sanatçıyı ağırlayan festival, 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 5 konsept ile 6 farklı mekanda düzenleniyor.

Geçen 1 haftada binlerce ziyaretçiyi konuk eden festival kapsamında, Red Bull House of Music de radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanlarıyla sanatseverleri ağırlıyor. Bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Red Bull House of Music'teki etkinliklere ücretsiz olarak katılmak için "https://www.redbull.com/tr-tr/music/events/red-bull-house-of-music" adresine kayıt yaptırmak yeterli oluyor. Red Bull Music Festival için biletler, Biletix'ten satın alınabiliyor.

İstanbul, Red Bull, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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