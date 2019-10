Red bull music festival istanbul heyecanı devam ediyor

1 Ekim'de başlayan Red Bull Music Festival İstanbul, 15 Ekim'e kadar devam ediyor. Müzikseverleri şu ana kadar birçok sanatçıyla buluşturan festivalin gelecek programlarında da ritm hiç düşmeyecek.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul 1 Ekim'de başladı ve 15 Ekim'e kadar devam edecek. 5 benzersiz konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekana yayılan festival, Red Bull'un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtmayı hedefliyor.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

1 haftada binlerce müziksever ve sanatseveri konuk eden festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde, 15 Ekim'e kadar radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverler ağırlanıyor. Bu zamana kadar Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, gelecek günlerde de birçok önemli ismi canlı radyo yayınları ve söyleşilerle konuk edecek.

RED BULL HOUSE OF MUSİC HER GÜN AÇIK

Bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi de ücretsiz olarak dopdolu bir programla meraklılarını bekliyor. Festivalin kelimenin tam anlamıyla kalbinin atacağı Red Bull House of Music'teki etkinliklere ücretsiz olarak katılmak için red Bull'un internet sitesinden kayıt yaptırmak yeterli.

AFRİKA EZGİLERİ BOĞAZ'A YAYILDI

3 Ekim Perşembe günü konsept gecelerin ilki Alpha Beat Night ile Feriye'de Boğaz'ın eşsiz manzarasında dans müziği ve rap'i kendi meşrebinde harmanlayan Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo, müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşattı. Afrika'nın eğlenceli, enerjik ve özgün ritimleri geceye dağıldı ve ortaya görkemli bir atmosfer çıktı.

4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi'nde yapılan Aposynthesis Night modern çağda yeni müzik tarzlarının doğuşuna imkan veren synthesizer'ı başrole taşıdı. Bu özel gecede synthesizer müziğinin deneysel ve özgün örnekleri, dünyaca tanınmış müzisyenler Demdike Stare, Stellar Om Source müzik projesi ile dikkat çeken Fransız müzisyen Christelle Gualdi, Lucrecia Dalt ve geçen yıl Türkiye'den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor'un performansları ile meraklısıyla buluşturdu.

KAN KARDEŞLER GERİ GELDİ

5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon'da düzenlenen ve biletleri günler öncesinde tükenen Kan Kardeşler Gecesi'nde ise hem Türkçe Rap'in usta isimleri hem de hip hop sahnesinin sevilen isimleri bir aradaydı. Türkçe rap'in ilk örneklerinin duyulduğu Berlin ile bugün kalbinin attığı İstanbul arasında birnevi 'hip hop köprüsü' kuruldu.

Türkçe Rap'in öncü isimleri, bugünlere getiren ve yarına doğru taşımakta olan yıldızların aynı sahnede buluştuğu Kan Kardeşler Gecesi'ni binlerce müziksever coşkusuyla karşıladı. 90'ların efsane rap topluluğu Cartel'in kurucu üyesi Erci E., sahneye çıktı ve 'Bin Arabama' isimli şarkısı başta olmak üzere birçok sevilen parçasını seslendirdi. Ardından "Şimdi eski bir dostumu sahneye davet edeceğim" diyen sanatçı, Cartel'in kurucu üyelerinden Kabus Kerim ile birlikte yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştu. 'Cartel' (Bir Numara En Büyük) isimli şarkılarını müzikseverlerle hepbir ağızdan söyleyen ikili, dakikalarca alkış aldı.

Daha sonra sahneyi devralan Kabus Kerim, sürpriz olarak Kamufle'yi sahneye davet etti. İkili beraber Türkçe Rap tarihinin en önemli şarkılarından Defol'u seslendirdi. Türkçe rap tarihine damga vuran gecede Ceza sahneyi teslim aldı. Usta sanatçı şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte tempoyu hiç düşürmeden seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden gecede, trap müziğin önemli temsilcisi Khontkar ve Ayben hip hop dünyasının yakın takipçilerini ağırladı.

Ayrıca gecede da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu'dan kurulan hip hop kolektifi 90BPM, hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa'nın da yer aldı.

DANS, STİL VE MÜZİK BİR ARADA

Ballroom Night, Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştıran bir sureti olarak katılımcıların zihnine işlenecek. Biriken sanat kolektifi iş birliğiyle 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde düzenlenecek olan gecede, Brezilya'nın öne çıkan hip hop sanatçılarından Linn da Quebrada ve Amsterdam çıkışlı DJ ve prodüktör LYZZA gibi isimler geceyi renklendirecek.

Harlem'de ortaya çıkan 'Voguing' kültürünün en popüler isimlerinden Willi Ninja'nın ayak izlerini takip eden dansçıların oluşturduğu House of Ninja danslarıyla coşturacak. Gece hayatının sevilen DJ'yi Kübra Uzun'un vokal performansı ile yer alacağı gecede ayrıca makyaj, stil ve dansın vücut bulmuş hali Cake Mosque, benzersiz bir 'lipsync' şovu sunacak olan Dudakların Cengi sahnede olacak. Berk Çakmakçı uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik projesi Age Reform ile sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek gecenin kapanışını yapacak.

RAVE SAHNESİNDEN GELECEĞE BAKIŞ

12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Futurave Night ise müzikseverlere sofistike bir deneyim vaat ediyor. Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night ile müzikseverlere geleceğin partilerini şimdiden deneyimleme şansı sunulacak. Dijital sanatın en iddialı örneklerinin yer alacağı gecede, Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, techno sound'unun mimarı olarak bilinen Function sahnede olacak. Overmono ve Konx-om-Pax canlı performanslarıyla yer alırken; Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Rave kültürünün geleceği İstanbul'u ele geçirecek.