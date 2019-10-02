Son Dakika Haberleri: Red Bull Music Festival İstanbul, kapılarını açtı
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Red Bull Music Festival İstanbul, kapılarını açtı

7 dakika önce

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul'un ikincisi, kapılarını açtı.

Red Bull Music Festival İstanbul, kapılarını açtı, System.String[]

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul'un ikincisi, kapılarını açtı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, festivale ev sahipliği yapacak olan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music'in açılış gecesi de gerçekleşti. Açılış gecesine Itır Esen, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem gibi müzik ve sanat dünyasından isimler katıldı.

1-15 Ekim'de radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak Red Bull House of Music, her gün 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Red Bull House of Music, aynı zamanda 3 müzik fotoğrafçısının özel seçkilerinin yer alacağı "FRAMED" isimli bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Rock müziğin ikonik isimlerini fotoğraflayan ve bir dönemi ölümsüzleştiren İngiliz fotoğrafçı Steve Gullick, NPR ve Pitchfork gibi sayısız presitjli platform için çalışmalarını sürdüren ve birçok grubun promo fotoğraflarını çeken New York'ta yaşayan Ebru Yıldız ve fotoğraf sanatçısı Aylin Güngör, FRAMED sergisi aracılığıyla sanatseverlerle buluşacak.


15 gün boyunca, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekana yayılacak festival deneyimi, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

İstanbul, Red Bull, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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