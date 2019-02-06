Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"

Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 2 Mart gecesi İzmir'deki Golf Gazinosu'nda gerçekleşecek olan "Gazinoda Disko" etkinliğiyle geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulunulacak.



Gecede DJ No Frost, psychedelic rock müzik grubu Lalalar, Kaan Düzarat ve Barış K sahne alacak. Red Bull Music geceleri İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'nın eski müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla devam edecek.

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