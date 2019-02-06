Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
1 saat önce
Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 2 Mart gecesi İzmir'deki Golf Gazinosu'nda gerçekleşecek olan "Gazinoda Disko" etkinliğiyle geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulunulacak.
Gecede DJ No Frost, psychedelic rock müzik grubu Lalalar, Kaan Düzarat ve Barış K sahne alacak. Red Bull Music geceleri İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'nın eski müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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