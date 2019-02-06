Son Dakika Haberleri: Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"

Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"

1 saat önce

Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Red Bull Music'ten
Red Bull Music, "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 2 Mart gecesi İzmir'deki Golf Gazinosu'nda gerçekleşecek olan "Gazinoda Disko" etkinliğiyle geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulunulacak.

Gecede DJ No Frost, psychedelic rock müzik grubu Lalalar, Kaan Düzarat ve Barış K sahne alacak. Red Bull Music geceleri İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'nın eski müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:17 Kaynak: AA

İzmir, Red Bull, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak

Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]