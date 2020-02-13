Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Spor

Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak

6 saat önce

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak.

Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak, System.String[]

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five, 22 Şubat'ta başlayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene 5. yılını kutlayacak turnuvaya, geçen 4 yılda 75 ülkeden 400 binden fazla kişi katıldı.

Türkiye elemeleri şubat ve mart ayında 15 farklı şehirde gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr's Five'ın, Türkiye finali ise 29 Mart'ta düzenlenecek.

Organizasyonun Türkiye elemeleri bu yıl 15 farklı şehirde yapılacak. Neymar Jr's Five turnuvası Türkiye elemeleri İzmir, Gaziantep ve Trabzon'dan sonra Denizli, Adana, Samsun, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya ve Eskişehir'e uğrayacak.

Finallerden şampiyon olarak ayrılacak takım Brezilya'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Turnuva, 22 Şubat'ta başlayacak. Kadın ya da erkek, 18-25 yaş aralığındaki herkes "Takımını topla, mahalleyi salla" diyerek turnuvaya katılabilecek.

Neymar Jr Enstitüsü

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7 ila 14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Red Bull, Türkiye, Neymar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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