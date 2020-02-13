Red Bull Neymar Jr's Five 22 şubatta başlıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, bu sene 5'inci yılını kutluyor. Türkiye elemeleri Şubat ve Mart ayında 15 farklı şehirde gerçekleştirilecek olan Red Bull Neymar Jr's Five'ın, Türkiye finali ise 29 Mart'da düzenlenecek.



Sokak futbolu, geçmiş günlere dönmek isteyenler ve şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri dönüyor. Bu sene 5'inci yılını kutlayacak olan ve Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five 22 Şubat'ta başlıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun da ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 15 farklı şehirde yapılacak.



Brezilya'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar ilk olarak 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir, Gaziantep ve Trabzon'da elemeleri geçmeye çalışacak. Bu heyecan dolu turnuvanın Türkiye finali ise 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Red Bull Neymar Jr's Five'da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler redbullneymarjrsfive.com adresinden hayallerine adım atabiliyor.



Elemeler 15 şehirde gerçekleştirilecek



Yapılan bilgilendirmede; sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Neymar Jr's Five'da Türkiye elemeleri İzmir, Gaziantep ve Trabzon'dan sonra Denizli, Adana, Samsun, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya ve Eskişehir'e uğrayacak. 23 Mart'ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr's Five'ta Türkiye finali ise 29 Mart'ta yapılacak. Finallerden şampiyon olarak ayrılacak takım Brezilya'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.



Neymar Jr Enstitüsü nedir?



Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.



Gol yiyen oyuncusunu kaybeder



Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL